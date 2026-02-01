Frau schläft Monate auf Grab ihres Mannes: Die Reaktion eines Polizisten geht ans Herz
Syracuse (USA) - Polizist Jamie Pastorello (33) saß gerade in seinem Streifenwagen und erledigte Papierkram, als er auf eine Frau aufmerksam wurde, die eine Kiste Lebensmittel auf dem Kopf balancierte. Das Gehen fiel ihr schwer, die Kälte tat an jenem Dezembertag des vergangenen Jahres ihr Übriges.
"Ich wusste es damals noch nicht, aber Rhea war auf dem Weg zum Friedhof", schreibt der 33-Jährige auf der Spendenplattform "GoFundMe".
Als Polizeibeamte von Syracuse im US-Bundesstaat New York diese Zeilen verfasste, waren er und die damals noch Obdachlose Rhea Holmes (55) bereits ziemlich beste Freunde.
Pastorello bot der 55-Jährigen seine Hilfe an, nahm die ihm Unbekannte im Polizeiauto mit. Dort konnte sie sich aufwärmen - und erzählte ihm ihre Geschichte.
Holmes war unterwegs, um ihren kürzlich verstorbenen Vater und ihren bereits fünf Jahre toten Ehemann (†69) zu besuchen. Dass sie nach den Schicksalsschlägen alles verloren hatte, erwähnte sie nicht. Auch nicht, dass sie seit Monaten nachts auf dem Grab ihres Mannes schlief.
Polizist Jamie Pastorello krempelte das Leben einer Obdachlosen komplett um
In Notunterkünften habe sie nicht unterkommen wollen, weil es ihr dort einfach zu unsicher war. "Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal in einer solchen Situation sein würde", erzählte Holmes TODAY.com.
Zum Zeitpunkt des Interviews war die 55-Jährige längst in Sicherheit. Als Polizist Pastorello Wind von ihrem echten Leben bekam, nahm er sich der lebensfrohen US-Amerikanerin an, startete eine Spendenkampagne, besorgte ihr ein Dach über dem Kopf.
"Rhea hat mein Leben auf eine Weise beeinflusst, die ich nie vergessen werde, und jetzt möchte ich ihr zu Ehren dabei helfen, ihr Leben wieder aufzubauen", sagte der 33-Jährige.
Dafür sind bislang mehr als 47.000 US-Dollar (rund 40.000 Euro) zusammengekommen.
Sobald Holmes neue Papiere bekommen hat, will sie sich ein Bankkonto eröffnen. Dorthin sollen die Spendengelder dann überwiesen werden. "Zum ersten Mal in ihrem Leben muss sie sich keine Sorgen um Geld machen und kann nun aufatmen. Das Wissen, dass sie ein Sicherheitsnetz hat, gibt Rhea Trost", sagte Pastorello, ihr persönlicher Schutzengel.
