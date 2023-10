Frau verschluckt Kopfhörer im Schlaf! Mutter telefoniert mit Magen ihrer Tochter: Not-OP

USA - Die Technik wird immer ausgereifter, kleiner und filigraner! So auch die Kopfhörer. Die weißen AirPods und AirPods Pro von Apple sind äußerst beliebt, aber diese kann man nicht nur sehr leicht verlieren, sondern auch verschlucken! Dies geschah einer Frau in den USA.

Apples AirPods sind sehr beliebt. Wie viele davon gekauft werden, weil die alten verloren gegangen sind, ist aber nicht bekannt. © Apple.com

Da die AirPods nicht nur klein, sondern auch kabellos sind, gehen sie sehr schnell durch alle möglichen Arten verloren, weil sie nicht mehr mit dem mobilen Endgerät verbunden sind.



Eine Frau namens Moe Kennedy verlor einen ihrer AirPods aber nun auf sehr skurrile Art und Weise.

Sie verschluckte einen AirPod, allerdings nicht aus "Unachtsamkeit", denn sie schlief dabei.

"Wenn du jemals einen AirPod verloren hast und dich fragst, wo du noch suchen sollst, schaue vielleicht in deinen Magen, denn vielleicht hast du ihn im Schlaf gegessen, so wie ich", sagte die junge Frau in ihrem TikTok.