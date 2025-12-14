Tödliches Massaker am Strand von Sydney: Video zeigt, wie Augenzeuge zum Helden wird!

Sydney (Australien) - Es ist ein schwarzer Sonntag in Australien: Bei der schlimmsten Schießerei, die das Land in diesem Jahrtausend ereilt hat, sterben am Strande Sydneys zwölf Menschen, viele weitere werden verletzt ! Doch ein Mann wird zum Helden, ist für viele Australier das Licht in diesen dunklen Stunden. Todesmutig stürzt er sich auf einen der Täter, verhindert dadurch vermutlich noch höhere Verluste.

Rettungskräfte mussten eine Flut an Verletzten behandeln. © Saeed KHAN / AFP

Bei einer Chanukka-Veranstaltung am berühmten Bondi Beach eröffneten am Abend (Ortszeit) zwei Schützen das Feuer. Der Regierungschef der Region, Chris Minns (46), sprach von einem "Terrorakt gegen Juden".

Wenig später ging ein Video in den sozialen Medien viral, das zeigt, wie einer der Täter von einem Augenzeugen gestoppt wird!

Darin ist zu sehen, wie der Mann sich hinter einem Wagen versteckt. Dabei nimmt er einen der Täter ins Visier, der gerade nicht in seine Richtung schaut.

Augenblicke, nachdem der Täter einen weiteren Schuss aus seinem Gewehr abfeuert, nutzt der heldenhafte Beobachter seine Chance - und stürzt sich auf den Bewaffneten. Tatsächlich gelingt es ihm, dem Schützen sein Gewehr abzunehmen, welches er nun auf den Täter richtet!

Laut 7 News handelt es sich bei dem Helden vom Bondi Beach um einen 43-jährigen Obst- und Gemüsehändler namens Ahmed al Ahmed.

