Er wurde international gesucht: Deutscher Hacker (26) in Bangkok verhaftet
Bangkok - Die Polizei in Bangkok hat einen 26-jährigen Deutschen festgenommen, der wegen schwerer Cyberverbrechen gesucht wurde.
Wie das thailändische Medium THAI PRESS berichtet, wurde der Deutsche Noah C. international mit insgesamt 74 Haftbefehlen gesucht und hat sich der Festnahme entzogen, indem er sich in verschiedenen Ländern aufgehalten hat, darunter Dubai, China und Thailand.
Er soll weltweit in Internet-Erpressung, Hacking und Cyberangriffe auf Organisationen verwickelt gewesen sein.
Zwischen 2021 und 2025 soll er demnach für zahlreiche groß angelegte Attacken verantwortlich gewesen sein, bei denen Server außer Betrieb gesetzt wurden.
Zudem soll er Plattformen wie "Fluxstress" und "Neldowner" entwickelt und betrieben haben, die Cyberkriminalität erleichtert und entsprechende Angriffe ermöglicht haben sollen.
Noah wird nach Deutschland ausgeliefert
Die Festnahme erfolgte nach einem Hinweis der deutschen Polizei.
Bei der Durchsuchung beschlagnahmten die Behörden zahlreiche elektronische Geräte, darunter Computer, Tablets, Mobiltelefone sowie digitale Geldbörsen (Hardware-Wallets), die mutmaßlich mit den Aktivitäten in Verbindung stehen.
Das thailändische Einwanderungsbüro widerrief daraufhin die Aufenthaltserlaubnis des Mannes und leitete seine Auslieferung nach Deutschland ein.
Der 26-Jährige befindet sich in Haft und wartet auf seine Überstellung nach Deutschland.
Titelfoto: Bildmontage: THAI PRESS