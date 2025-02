Neues van-Gogh-Gemälde auf Flohmarkt entdeckt: 50 Euro für ein Bild im Wert von 14 Millionen!

Das Werk zeigt einen Fischer, der sein Netz an einem leeren Ufer repariert. © Screenshot/LMI Group International, Inc.

Kaum zu glauben, aber wahr: Das Bild wurde vor einigen Jahren auf einem Hausflohmarkt im US-Bundesstaat Minnesota von einem Antiquitätensammler entdeckt.

Wie Art News berichtet, wurde das Gemälde im selben Jahr wie sein berühmtestes Werk "The Starry Night" (zu Deutsch: Sternennacht) in einer Psychiatrie in Südfrankreich angefertigt.

Das in New York ansässige Kunstforschungsunternehmen LMI Group erwarb das Kunstwerk 2019 für eine unbekannte Summe von dem Antiquitätensammler.

Das Werk stellt einen Pfeife rauchenden Fischer dar. Die Lachfalten, die van Gogh dem Mann verlieh, sind ein typisches Merkmal des Künstlers.

In dem Bild wurde sogar ein einzelnes rotes Haar gefunden - die Haarfarbe des 1890 verstorbenen Malers.