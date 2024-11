Schreckliche letzte Stunden: Zwei Backpacker sterben, nachdem sie Blut erbrechen!

Laos - Nach ihrem Schulabschluss beschlossen zwei Teenager aus Dänemark, mit dem Rucksack die Welt zu bereisen. Doch was als Traumreise begann, endete für die beiden Freundinnen in einem Albtraum.

Anne-Sofie Orkild Coyman (l., †20) und Freja Vennervald Sørensen (†21) wurden bewusstlos auf dem Badezimmerboden liegend gefunden. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Anne-Sofie Coyman, Screenshot/Instagram/rikkeven

Wie Daily Mail berichtet, hatten Anne-Sofie Orkild Coyman (20) und Freja Vennervald Sørensen (21) gerade ihr Abitur abgeschlossen, als sie ihre aufregende Reise durch die Welt starteten.

Nach ihrer ersten Etappe durch Italien und Ungarn im Jahr 2023 begannen sie im September ihre große Tour durch Südostasien.

Anfang des Monats kamen sie in Laos an und checkten im Nana Backpackers in Vang Vieng ein, einem beliebten Ziel für Reisende aus aller Welt.

Doch ihre Traumreise nahm eine tragische Wendung, als sie einen Cocktail zu sich nahmen, der vermutlich mit gefährlichem Methanol vermischt war.

Die beiden jungen Frauen, die ihre Reise mit so viel Vorfreude begonnen hatten, wurden später bewusstlos auf dem Badezimmerboden liegend gefunden.

Anne-Sofie und Freja wurden ins Krankenhaus gebracht, doch es war bereits zu spät. Beide waren bereits im Koma und wurden wenig später für tot erklärt.