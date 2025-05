Gefangene Touristin (21) bricht ihr Schweigen: Schockierende Details kommen ans Licht

Charlotte May Lee (21) befindet sich seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft, untergebracht in einer überfüllten Zelle. © Facebook/Screenshot/Charlotte May Lee

Charlotte May Lee wird beschuldigt, 46 Kilogramm Cannabis in ihrem Koffer geschmuggelt zu haben. Zollbeamte entdeckten die Drogen in ihrem Gepäck, als sie am Flughafen angehalten wurde. Seitdem sitzt die 21-Jährige im Gefängnis und wartet auf ihren Prozess.

Im Gespräch mit Daily Mail erklärte Charlotte, dass sie "keine Ahnung" gehabt habe, dass sich das Rauschmittel in ihrem Koffer befand. "Ich hatte es noch nie zuvor gesehen", sagte sie und fügte hinzu: "Ich hatte auch nicht damit gerechnet, als sie mich am Flughafen anhielten."

Die junge Britin war der festen Überzeugung, dass ihr Gepäck nur mit persönlichen Sachen vollgestopft war. "Ich war am Vorabend in Bangkok und hatte meine Sachen schon gepackt, weil mein Flug sehr früh ging. Also ließ ich meine Taschen im Hotelzimmer und ging noch aus. Da alles gepackt war, habe ich sie am Morgen nicht mehr kontrolliert", schilderte sie.

Die 21-Jährige vermutet, dass in dieser Zeit die Drogen unbemerkt in ihrem Koffer platziert wurden - und behauptet sogar zu wissen, wer es getan hat. Weitere Details nannte sie jedoch nicht.