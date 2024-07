Gelähmter Junge soll operiert werden: Was er vor dem Eingriff zu seiner Stiefmutter sagt, rührt zu Tränen

Der kleine Hanhan (12) wurde in Shanghai an der Hüfte operiert. Doch statt an seinen Eingriff zu denken, sorgte sich das Kind um seine Stiefmutter. © Bildmontage/Screenshot/Douyin/菡菡小帅哥 认证徽章

Der Zwölfjährige, der von seiner Familie den Spitznamen "Hanhan" bekam, ist seit einem Unfall im Alter von sechs Monaten von der Hüfte abwärts gelähmt. Auch wenn der Schüler sich mittlerweile mit seinem Leiden arrangiert hat, versuchen Ärzte immer noch, seine Lebensqualität zu verbessern.

Eine Operation im Juli sollte dem Jungen jetzt sogar ermöglichen, wieder laufen zu können. In dem sechsstündigen Eingriff in einem Krankenhaus in Shanghai wurde Hanhan an der Hüfte operiert.

Das so ein mehrstündiges Unterfangen nicht ungefährlich ist, war ihm und seiner Familie von Anfang an klar. Und es war mehr als verständlich, dass der Zwölfjährige große Angst vor dem Eingriff hatte. Allerdings scherte sich der Schüler gar nicht so sehr um sein Schicksal, sondern eher um die Frau, die ihn seit seinem dritten Lebensjahr begleitet.

In einem herzzerreißenden Video, was auf der chinesischen Plattform "Douyin" veröffentlicht wurde, sieht man Hanhan bereits für die OP vorbereitet auf einem Krankenhausbett liegen. Während unentwegt seine Tränen fließen, richtet er seine Worte an seine Stiefmutter, die den Clip aufnahm.