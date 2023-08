Gewalt, Plünderungen, Seuchen: Millionen-Stadt versinkt im Kriegs-Chaos

Nun verwesen Tausende Leichen auf den Straßen der Stadt am Nil. Seuchen drohen auszubrechen. Eine der letzten Hilfsorganisationen, die noch im Land ist, "Save the Children", schlägt Alarm. Was in Khartum geschehe, sei eine "entsetzliche Kombination aus steigenden Leichenzahlen, schwerem Wassermangel, nicht funktionierenden Abwassersystemen und fehlenden Wasseraufbereitungsmöglichkeiten".

Ein Cholera-Ausbruch steht unmittelbar bevor, fürchten die Helfer. Weil jedoch das einzige Gesundheitslabor des Landes in Schutt und Asche liegt, verfüge man über zu wenige Daten zu möglichen Erkrankten, berichtet die Hilfsorganisation weiter.

Gut möglich, dass die Seuche schon längst ausgebrochen ist und die ersten Menschen dahingerafft hat.