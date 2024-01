Giftköder! Krankenschwester soll mindestens drei Tiere auf dem Gewissen haben

Krankenschwester Tamesha Knighten (51) hat mindestens drei Haustiere vergiftet. © Montage: 123rf/edmond77, Polk County Sheriff Office

Es ist ein Verbrechen, das bei Tierhaltern für Angstschweiß sorgt ...

Was der 51-jährigen Krankenschwester zur Last gelegt wird, ist an Heimtücke kaum noch zu überbieten. Die Polizei ist sich sicher: Am Mittag des 19. Augusts setzte Tamesha Knighten einen lang gehegten Plan in die Tat um und legte Giftköder aus. Zuvor soll Knighten regelmäßig für Ärger in der Nachbarschaft gesorgt haben, weil sie sich von den frei laufenden Katzen angeblich belästigt fühlte. Immer wieder drohte die Katzenhasserin mit Gift.

Luna und Pancake hatten keine Chance: Die beiden Samtpfoten starben eines qualvollen Todes, als sie die vergifteten Chicken-Nuggets verspeisten. Polizeiangaben zufolge bekamen die Katzen Atemprobleme, hatten Schaum vorm Mund und litten starke Schmerzen.

Dann erwischte es Daisy (†4), eine kerngesunde Chihuahua-Hündin, die zum Zeitpunkt ihres viel zu frühen Todes trächtig war. Als man die Fellnase fand, hatte bereits die Leichenstarre eingesetzt. Auch für Daisys acht ungeborene Welpen kam jede Hilfe zu spät.