Gigantisches Feuer wütetet in Großstadt: 8000 Menschen obdachlos

Manila (Philippinen) - Das reinste Inferno. Im Großraum Manila, der Hauptstadt der Philippinen, ist ein gigantisches Feuer in einem Slum ausgebrochen. Tausende sind nun ohne Dach über dem Kopf, viele haben alles verloren. Die Menschen sind verzweifelt.

Es ist eine schreckliche Katastrophe. © JAM STA ROSA / AFP

Das Feuer brach am Morgen aus, innerhalb von Minuten stand der ganze Slum in Flammen.

Es war das reinste Inferno, das am Sonntag im dicht besiedelten Stadtbezirk Tondo seinen Lauf nahm - dem größten Slum des Landes, Heimat von 650.000 Menschen. Wie das Portal Philstar berichtet, brach das Feuer in einer Bäckerei aus, griff auf angrenzende Wellblechhütten über und wütete den ganzen Tag, bis spät in die Nacht.

Mindestens 1000 Behausungen fielen den Flammen zum Opfer, 8000 Menschen sind nun obdachlos, berichtet der Sender CNN.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch die Luftwaffe und die Küstenwache des südostasiatischen Landes beteiligten sich an den Löscharbeiten. Gegen 2 Uhr morgens konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Ob es Tote oder Verletzte beim Unglück zu beklagen gibt, war zunächst unklar.