Sinneswandel: Britischer Ex-Finanzminister läuft zu Rechtspopulisten über

London (Großbritannien) - Der frühere britische Finanzminister und Tory-Politiker Nadhim Zahawi ist zur rechtspopulistischen Partei Reform UK übergelaufen. Das teilte der 58-Jährige bei einer Pressekonferenz in London mit.

Der Politiker Nadhim Zahawi (58) gehört nun einer anderen Partei an. © Alastair Grant/AP/dpa

Er gilt bisher als prominentester Konservativer, der sich der Konkurrenz von rechts anschließt. Die Reform-Partei von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage (61) liegt seit Monaten in den Umfragen vor den Konservativen und der Regierungspartei Labour.

Zahawi war kurzzeitig Finanzminister unter dem damaligen Premier Boris Johnson (61), wandte sich aber gegen seinen Parteichef und spielte damit eine entscheidende Rolle bei dessen Rücktritt im Sommer 2022.

In den Regierungen von Liz Truss (50) und Rishi Sunak (45) hatte er verschiedene Kabinettsrollen inne, zuletzt war er Generalsekretär der konservativen Partei und Minister ohne Ressort.

Doch schon Anfang 2023 wurde er wegen einer Steueraffäre entlassen. Zahawi hatte Medienberichten zufolge eine siebenstellige Summe ans Finanzamt überwiesen, um einen Disput zu seinen Steuerangelegenheiten beizulegen.