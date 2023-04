Vorderreifen geplatzt: 90-jährige Frau sitzt mit ihrer Tochter mitten im Nirgendwo fest und bestellt Pizza

Bitton (Großbritannien) - Hunger ist ein biologischer Trieb, den man selbst in Notsituationen schwer abstellen kann. So ging es auch einer 90-Jährigen und ihrer Tochter, als sie mit ihrem Auto mitten im Nirgendwo strandeten. Deshalb bestellten sie sich kurzerhand Fast Food an die Unfallstelle und wurden so zu kleinen lokalen Berühmtheiten.