Als Zehnjähriger tötete er ein Kind: Jetzt hat er Angst vor den Eltern des Opfers

Jon Venables tötete mit zehn Jahren ein Kind und hat nun Angst vor dessen Eltern.

Von Isabel Klemt

London (Großbritannien) - Ein damals zehn Jahre alter Junge tötete gemeinsam mit einem Freund ein zweijähriges Kind in Großbritannien und geriet nach seiner Haft immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Nun könnte der verurteilte Kindermörder erneut auf freien Fuß gesetzt werden.

Der Fall von James Bulger (†2) versetzte damals ganz England in Aufruhr und machte weltweit Schlagzeilen. (Archivfotos) © Bildmontage: Facebook/Ralph Bulger Jon Venables (43), der gemeinsam mit seinem damaligen Freund Robert Thompson (43) im Jahr 1993 im Alter von nur zehn Jahren den zweijährigen James Bulger entführte, folterte und ermordete, sorgt erneut für Schlagzeilen. Denn nach seiner Entlassung im Jahr 2001 unter neuer Identität wurde er mehrfach straffällig und kehrte immer wieder ins Gefängnis zurück - unter anderem wegen des Besitzes von Kinderpornografie, Drogenvergehen und Gewalttaten. Wie Mirror berichtet, befindet sich der heute 43-Jährige derzeit noch in Haft, nachdem eine beantragte Bewährung im Jahr 2023 abgelehnt worden war. Die Behörden stuften ihn weiterhin als gefährlich ein. Großbritannien Anklage nach brutaler Attacke in Zug: Anthony W. (32) wollte wohl mehrfach morden Doch nun steht im Dezember eine weitere Anhörung zur Bewährung bevor - und Venables soll große Angst davor haben.

Jon Venables hat offenbar panische Angst vor den Eltern des kleinen James