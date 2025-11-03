Anklage nach brutaler Attacke in Zug: Anthony W. (32) wollte wohl mehrfach morden

Huntingdon (England) - Nach einer brutalen Messerattacke auf mehrere Menschen in einem Zug nahe dem englischen Huntingdon ist der mutmaßliche Täter Anthony W. (32) angeklagt worden!

Polizisten patrouillieren nach der Messerattacke im Londoner Bahnhof King's Cross ... © Yui Mok/PA Wire/dpa

Nach Medienberichten, etwa von The Daily Telegraph, erschien W. am Montag vor Gericht. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.

Laut der British Transport Police wird dem 32-Jährigen in insgesamt elf Fällen versuchter Mord vorgeworfen. Außerdem werden ihm Körperverletzung sowie der Besitz einer Stichwaffe zur Last gelegt.

Neben den zehn Fällen des versuchten Mordes im Umfeld des Zugs nahe Huntingdon soll der 32-Jährige bereits früher am Tag in einer Station im Osten Londons zugestochen haben.