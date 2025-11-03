Anklage nach brutaler Attacke in Zug: Anthony W. (32) wollte wohl mehrfach morden
Huntingdon (England) - Nach einer brutalen Messerattacke auf mehrere Menschen in einem Zug nahe dem englischen Huntingdon ist der mutmaßliche Täter Anthony W. (32) angeklagt worden!
Nach Medienberichten, etwa von The Daily Telegraph, erschien W. am Montag vor Gericht. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.
Laut der British Transport Police wird dem 32-Jährigen in insgesamt elf Fällen versuchter Mord vorgeworfen. Außerdem werden ihm Körperverletzung sowie der Besitz einer Stichwaffe zur Last gelegt.
Neben den zehn Fällen des versuchten Mordes im Umfeld des Zugs nahe Huntingdon soll der 32-Jährige bereits früher am Tag in einer Station im Osten Londons zugestochen haben.
"Unsere Ermittlungen umfassen auch weitere mögliche damit zusammenhängende Straftaten", erklärte der stellvertretende Polizeichef Stuart Cundy.
Laut Medienberichten könnte W. bereits am Freitag einen 14-jährigen Jungen mit einem Messer attackiert haben. Am 1. Dezember soll Anthony W. vor dem Cambridge Crown Court erscheinen.
Nach der Messerattacke in dem Zug wurden elf Menschen behandelt. Fünf der Verletzten konnten wieder entlassen werden, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Ein Mitarbeiter der Bahn, der sich dem Angreifer wohl in den Weg stellte, befand sich noch am Sonntag in einem lebensbedrohlichen Zustand.
Titelfoto: Yui Mok/PA Wire/dpa