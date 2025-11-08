Frau bei "Angriff aus dem Nichts" mit Messer in Hals gestochen

Birmingham (Vereinigtes Königreich) - Nach einer Messerstecherei im englischen Birmingham ist ein Mann in Gewahrsam genommen worden. Eine Frau in kritischem Zustand musste ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei mit.

Im englischen Birmingham ist eine Frau nach einer Messerattacke schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) © 123RF/wirestock

Wie die West Midlands Police am Samstag meldete, ereignete sich der Angriff am Freitagabend gegen 21 Uhr in der Smallbrook Queensway, einem belebten Teil der Innenstadt Birminghams.

Eine Frau in ihren Dreißigern wurde mit einer schweren Nackenverletzung ins Krankenhaus gebracht. Ein Mann in seinen Zwanzigern wurde in der Nähe des Tatorts geschnappt.

Die Ermittlungen zur Messerattacke dauern an. Kriminalinspektor James Nix sagte: "Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Angriff aus dem Nichts handelte, und arbeiten daran, die Hintergründe zu verstehen." Einen weiteren Tatverdächtigen soll es nicht geben, so die Polizei.