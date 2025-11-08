Frau bei "Angriff aus dem Nichts" mit Messer in Hals gestochen
Birmingham (Vereinigtes Königreich) - Nach einer Messerstecherei im englischen Birmingham ist ein Mann in Gewahrsam genommen worden. Eine Frau in kritischem Zustand musste ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei mit.
Wie die West Midlands Police am Samstag meldete, ereignete sich der Angriff am Freitagabend gegen 21 Uhr in der Smallbrook Queensway, einem belebten Teil der Innenstadt Birminghams.
Eine Frau in ihren Dreißigern wurde mit einer schweren Nackenverletzung ins Krankenhaus gebracht. Ein Mann in seinen Zwanzigern wurde in der Nähe des Tatorts geschnappt.
Die Ermittlungen zur Messerattacke dauern an. Kriminalinspektor James Nix sagte: "Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Angriff aus dem Nichts handelte, und arbeiten daran, die Hintergründe zu verstehen." Einen weiteren Tatverdächtigen soll es nicht geben, so die Polizei.
Vergangenes Wochenende schockierte eine brutale Messerattacke in einem Zug nahe dem englischen Huntingdon. Ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger kam am Montag im Zusammenhang mit der Tat in Untersuchungshaft.
Titelfoto: 123RF/wirestock