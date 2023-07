BBC-Moderator soll Jugendlichem fast 50.000 Euro für intime Fotos gezahlt haben

Einem BBC-Moderator wird vorgeworfen, einem Jugendlichen über drei Jahre hinweg 35.000 Pfund (knapp 49.500 Euro) für explizite Fotos gezahlt zu haben. © macfromlondon/123RF

Wie The Sun berichtete, soll ein prominenter Moderator des öffentlich-rechtlichen Senders BBC in Großbritannien über drei Jahre hinweg sexuell explizite Bilder von einem Teenager eingefordert haben.

Angefangen hätte es 2020 mit "obszönen" Chat-Nachrichten, als der Betroffene 17 Jahre alt war.

Über die nächsten drei Jahre soll der prominente Moderator insgesamt 35.000 Pfund (knapp 49.500 Euro) für explizite Bilder des Opfers gezahlt haben.

Laut der Mutter des Jugendlichen hätte dieser die Zahlungen genutzt, um seine Crack-Sucht zu befriedigen.

Deswegen hätte sie die BBC gebeten, die Zahlungen an ihr Kind seitens des Moderators zu unterbinden, damit ihr Kind nicht "tot enden" würde.

Der beschuldigte Moderator wurde nicht beim Namen genannt und sei laut der BBC am gestrigen Sonntag suspendiert worden.

Angaben der britischen Rundfunkanstalt nach seien erste Anschuldigungen von der Familie des Betroffenen am 19. Mai an sie herangetragen worden.

Am 6. Juli, einen Tag vor dem "The Sun"-Artikel, sollen Anschuldigungen "anderer Art" bei ihnen gemeldet worden sein, gab der Generaldirektor Tim Davie (56) an.