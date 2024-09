Darauf soll mit Baby-Puppen an Statuen aufmerksam gemacht werden

Um die Regierung dazu zu drängen, die aktuellen Anforderungen für Elternurlaub zu erweitern, haben die Aktivisten die Puppen symbolisch an die Statuen der berühmten Persönlichkeiten angebracht, wie " The Guardian " berichtet.

Die Aktivisten haben Baby-Puppen in Tragetüchern im ganzen Zentrum von London an verschiedenste Bronzestatuen von Männern befestigt.

In ganz London banden die Aktivisten Baby-Puppen an die Statuen berühmter männlicher Persönlichkeiten.

In einem offenen Brief, den die Gruppe auf ihrer Website veröffentlicht hat, bitten sie Premierminister Keir Starmer bei der Umsetzung für bessere Bedingungen für Väter und Co-Eltern mitzuhelfen.

Denn laut den Aktivisten würde dies zum Wachstum der Wirtschaft beitragen und gleichzeitig britischen Familien helfen.

Die Gruppe fordert eine "für die Menschen bezahlbare Elternzeit, die einen hohen Zeitaufwand ermöglicht und die Gleichstellung der Eltern fördert."

Das Vereinigte Königreich gewährt Vätern derzeit bis zu zwei Wochen Vaterschaftsurlaub, was die Aktivisten in ihrem Brief als "das schlechteste gesetzliche Vaterschaftsangebot für frischgebackene Väter in ganz Europa" beschreibt.