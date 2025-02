Dreister Raubzug: Diebe stehlen goldene Toilette aus Churchills Palast

Oxford (England) - Das hätte Sir Winston überhaupt nicht gefallen. Innerhalb von nur fünf Minuten demontierte eine fünfköpfige Diebesbande eine massive Gold-Toilette im Geburtshaus von Winston Churchill . Schaden: fast 5,8 Millionen Euro. Nun geht es drei Männern an den Kragen.

Die goldene Toilette ist ein Vermögen wert. © William EDWARDS / AFP

Es waren Szenen wie aus einem Actionfilm. Am Morgen des 14. September 2019 durchbrachen zwei Autos die verschlossenen Tore des ehrwürdigen Blenheim Palace, rasten über eine Wiese und hielten direkt vorm Herrenhaus an. Dann packten die Täter den Vorschlaghammer aus, zertrümmerten ein Fenster und stürmten auf die Besuchertoilette. Nach fünf Minuten war alles vorbei, heißt es in einem Bericht der Nachrichtenagentur AP.

Die Beute: eine 98 Kilo schwere und voll funktionsfähige Toilette aus massivem Gold, ein Kunstwerk des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan mit dem Titel "America".

Schaden: 4,8 Millionen Britische Pfund, rund 5,8 Millionen. Euro. Die wertvolle Toilette ist seitdem verschwunden, wurde wahrscheinlich zersägt und eingeschmolzen.