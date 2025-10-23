Eine Bremse stach ihn in den Ellenbogen: Wenige Wochen später war Andrew (†31) tot

Cramlington (England) - Ein 31-jähriger Brite wurde von einer Bremse gestochen. Dann kam es zu tödlichen Komplikationen.

Eine Bremse stach den jungen Landwirt in den Ellenbogen (Symbolbild) © POHU Gilles, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Andrew Kane (31) war gerade mit der Feldarbeit beschäftigt, als ihn plötzlich eine Bremse in den Ellenbogen stach. Schmerzhaft, aber harmlos, muss sich der junge Landwirt gedacht haben. Doch er lag falsch. Wenige Wochen später war Andrew tot, berichtet "Chronicle Live".

Nach dem verhängnisvollen Stich schwoll Andrews Ellenbogen an. Tagelang ging der Fleck nicht weg. Auf Drängen seiner Mutter wandte der 31-Jährige sich an einen Arzt. Und der verschrieb Antibiotika, ließ die Sache aber auf sich beruhen. Nebenwirkungen stellten sich nicht ein. Andrew war zuversichtlich.

Zwei Wochen später: Mit Freunden traf sich Andrew im Pub seines Heimatortes Morpeth. In der Bar brach er zusammen, war nicht mehr ansprechbar, wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Andrew Kane hatte einen septischen Schock erlitten. Der Bremsen-Stich muss beim kerngesunden Landwirt eine Blutvergiftung ausgelöst haben. Der Vater einer kleinen Tochter wurde ins künstliche Koma versetzt.