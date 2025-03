Inspiriert vom Southport-Attentat: Mann sticht mit Messer auf Neunjährige ein

Zum Glück konnten das Opfer und seine Freundin fliehen. Auch wenn die Wunden des Mädchens an Schulter und Knie so tief waren, dass die Knochen herausschauten, konnte sich die Neunjährige vollständig erholen.

Wie The Sun berichtete, sah er sich vor seiner Tat im englischen Bournemouth zahlreiche YouTube-Videos über Morde an.

Menschen haben für die verstorbenen Kinder des Southport-Attentats Andenken und Blumen niedergelegt. (Archivbild) © Scott Heppell/AP/dpa

Der 29-Jährige wurde wenig später von Beamten festgenommen, bestritt jedoch den Vorwurf des versuchten Mordes.

Die zuständige Staatsanwältin sagte, er habe eine "ungesunde Faszination für den Mord an Kindern gehabt und sah darin eine Gelegenheit, eine Art kranke Fantasie auszuleben".

Während der Ermittlungen stellten die Beamten auch sein Mobiltelefon sicher, auf dem sie mehrere "interessante Dateien" im Zusammenhang mit Gewalt, Messern und Kindermorden sowie "besonders besorgniserregende" Suchverläufe fanden.

"Was auf diesem Telefon gefunden wurde, zeigt ein ungesundes Interesse an Gewalt, an Messern, aber insbesondere am Mord an Kindern. [...] Die Morde in Southport fanden im Juli statt, der Angriff auf [das neunjährige Mädchen] nur wenige Wochen später", fügte die Staatsanwältin hinzu.

Jordan Wilkes' Urteilsverkündung ist für den kommenden Monat geplant.