Kinder bei Taylor-Swift-Workshop ermordet: 18-Jähriger wandert lebenslang für Tat den in Knast

Ein Gefängnistransporter verlässt unter den Augen von Demonstranten den Liverpool Crown Court, wo der Angeklagte verurteilt wurde. © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Der 18-jährige Axel Rudakubana wurde am Donnerstag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und muss mindestens 52 Jahre hinter Gitter.

Wie People berichtete, bekannte er sich erst am vergangenen Montag in drei Fällen des Mordes, zehn Fällen des versuchten Mordes und in zwei Fällen der terroristischen Anschuldigungen schuldig.

Immer wieder störte der Täter die Verhandlung mit Zwischenrufen. Er behauptete, er sei krank und müsse mit Sanitätern sprechen.

Zweimal ließ ihn der Richter in einen Nebenraum bringen, bevor er verurteilt werden konnte.