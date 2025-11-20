Kleiner Läufer, großes Herz: Junge (7) motiviert Nachbarn für guten Zweck
Großbritannien - Ein britischer Junge (7) läuft täglich eine Meile (1,6 Kilometer) für ein Kinderhospiz und hat damit seine Nachbarschaft motiviert, mit ihm zu laufen.
Noah Playforth hat Anfang des Monats seine besondere Lauf-Aktion gestartet - begleitet von seinen Eltern, die ihn auf seiner großartigen Mission filmten und sein Vorhaben auf TikTok teilten.
Ein Clip zeigt dabei eine besonders berührende Begegnung zwischen Noah und einem der Jungen, denen er mit seiner Spendenaktion helfen möchte.
Aus diesem Moment entstand eine tiefe Freundschaft. Der vierjährige Logan Shakespeare, der an einer lebensbedrohlichen Krankheit leidet, wurde zu einem wichtigen Motivationsgeber für den jungen Läufer.
Noahs Mutter erinnerte sich im Gespräch mit Mirror an den Moment, der alles ins Rollen brachte: "Er kam von der Schule nach Hause und sagte: 'Mama, ich möchte den kleinen Kindern helfen' und schlug vor, den ganzen November über jeden Tag zu laufen."
Noahs Laufvideos gingen viral, und mehrere Menschen schlossen sich seinen Läufen an
Was zunächst als kleine Aktion begann, entwickelte sich schnell zu einer großen Welle der Unterstützung: Noahs Videos gingen viral, und schon bald schlossen sich über 70 Menschen aus seiner Umgebung an, die ihn bei seinen Läufen begleiteten - darunter auch seine gesamte Fußballmannschaft.
Durch seine Aktion wurden bisher über 7000 Pfund (rund 7928,83 Euro) für das Bluebell Wood Kinderhospiz gesammelt.
Eines der erfolgreichsten Videos, das mittlerweile 110.000 Aufrufe erreicht hat, zeigt Noahs 67-jährige Großmutter Karen Wright, wie sie vor ihrem Haus auf ihn wartet, um ihm ein High Five zu geben.
"Meine Mutter wohnt zwei Straßen weiter und geht bis zum Ende ihrer Straße, das fast am Ende der Meile liegt. Dort klatscht und feuert sie ihn an, wenn er vorbeiläuft", so Noahs Mutter.
Wer die Spendenaktion unterstützen möchte, findet alle Informationen auf justgiving.com.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/ashleighplayforth94