Kleiner Läufer, großes Herz: Junge (7) motiviert Nachbarn für guten Zweck

Großbritannien - Ein britischer Junge (7) läuft täglich eine Meile (1,6 Kilometer) für ein Kinderhospiz und hat damit seine Nachbarschaft motiviert, mit ihm zu laufen.

Noah Playforth möchte mit seiner Lauf-Aktion ein Kinderhospiz unterstützen. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/ashleighplayforth94

Noah Playforth hat Anfang des Monats seine besondere Lauf-Aktion gestartet - begleitet von seinen Eltern, die ihn auf seiner großartigen Mission filmten und sein Vorhaben auf TikTok teilten.

Ein Clip zeigt dabei eine besonders berührende Begegnung zwischen Noah und einem der Jungen, denen er mit seiner Spendenaktion helfen möchte.

Aus diesem Moment entstand eine tiefe Freundschaft. Der vierjährige Logan Shakespeare, der an einer lebensbedrohlichen Krankheit leidet, wurde zu einem wichtigen Motivationsgeber für den jungen Läufer.

Noahs Mutter erinnerte sich im Gespräch mit Mirror an den Moment, der alles ins Rollen brachte: "Er kam von der Schule nach Hause und sagte: 'Mama, ich möchte den kleinen Kindern helfen' und schlug vor, den ganzen November über jeden Tag zu laufen."