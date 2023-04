Klimaaktivisten legen Londoner Verkehr lahm: Autofahrer reagieren genervt

London - Aus Protest gegen fossile Energien wie Öl und Gas haben Dutzende Klimaaktivistinnen und -aktivisten den Verkehr im Zentrum von London stundenlang lahmgelegt. Mitglieder der Gruppe Just Stop Oil forderten am heutigen Montag auf Transparenten und in Sprechchören die britische Regierung auf, keine neuen Öl- und Gasprojekte zu genehmigen, und stoppten Autos und Busse.