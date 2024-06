Tausende fordern ihr Geld zurück: "Armselige" Monster-Truck-Show erregt die Gemüter

Der einzige Truck soll beim ersten Versuch, über die fünf Autos zu springen, mit "Problemen" gekämpft haben. Beim zweiten Anlauf klappte der Stunt. © Facebook/Victims of Monster Truck Mayhem/Katiie Binnell

Tausende kauften sich Tickets - versprochen wurde nicht weniger als eine "adrenalingeladene Vorführung", "atemberaubende Stunts" und "spektakuläre Sprünge".

Doch die Realität sah beim "Monster Truck Mayhem" im beschaulichen Worcester (England) anders aus, berichtete die Zeitung "Daily Mail"

Bei dem breit beworbenen Event vom vergangenen Sonntag war nur ein einziges Fahrzeug zu sehen, was die Bezeichnung Monstertruck auch verdient, schildern aufgebrachte Gäste.

Die "adrenalingeladene" Show entpuppte sich als totales Fiasko, nachdem der einzige Truck bei beiden Darbietungen - die jeweils rund zehn Minuten dauerten - mit einer Panne liegen blieb. Enttäuschte Kinder und verständnislose PS-Freaks waren die Folge.

Darüber hinaus habe es so gut wie keine Parkplätze bei dem ausverkauften Event gegeben - Autofahrer mussten in die Innenstadt von Worcester ausweichen, wo es in der Folge zu einem Verkehrschaos kam. Auch die Preise für Toilettenbenutzung (umgerechnet 2 Euro), eine Portion Pommes (7 Euro) und einmal auf der großen Rutsche zu rutschen (6 Euro) empfanden viele als zu hoch.

Nicht wenige Gäste sprechen bereits von "Abzocke", drängen auf Rückerstattung der Ticketkosten in Höhe von 20 britischen Pfund (umgerechnet 23 Euro).