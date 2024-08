Obdachloser verprügelt Flugbegleiterin mit Kleiderbügel!

Eine Flugbegleiterin der Airline "Air India" wurde in ihrem Hotelzimmer in London attackiert. (Symbolbild) © Manish Swarup/AP/dpa

Die Stewardess wurde in der vergangenen Woche von einem Obdachlosen in ihrem Hotelzimmer angegriffen, wie unter anderem das Magazin "Times of India" am Samstag berichtete.

Sie habe sich bereits schlafen gelegt, als sich der Mann Zutritt zu den Räumlichkeiten des "Radisson Red Hotel" am Flughafen London-Heathrow verschafft habe, heißt es. Der Vorfall habe sich in der Nacht auf Donnerstag abgespielt, schreibt "Hindustan Times".

Während die junge Frau um Hilfe schrie, habe der Obdachlose mit einem Kleiderbügel auf sie eingeschlagen und sie über den Boden gezogen. Aufgrund des Lärms seien andere Hotelgäste auf die Situation aufmerksam geworden und der Frau zur Hilfe geeilt.

Der Angreifer habe daraufhin die Flucht ergriffen, sei jedoch kurz darauf von der britischen Polizei festgenommen worden. Sein Motiv sei noch unklar.

Die indische Fluggesellschaft reagierte unterdessen bestürzt auf den Vorfall und kritisierte die Sicherheitsvorkehrungen in dem Hotel:

"Wir sind zutiefst beunruhigt über einen rechtswidrigen Einbruch in dem Hotel einer großen internationalen Kette, der eines unserer Crew-Mitglieder betroffen hat."