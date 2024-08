Quälen, Töten, Abkassieren: Frauen sollen Affenfolter-Netzwerk betrieben haben

Worcester (Großbritannien) - Was diesen Frauen zur Last gelegt wird, ist an Kaltblütigkeit kaum noch zu überbieten. Doch britische Ermittler sind sich sicher, dass Adriana Orme (56) und ihre Komplizin Holly LeGresley (37) einen schwunghaften Handel mit ekelhaften Tierquäler-Videos betrieben. Nun stehen die beiden Frauen vor Gericht. Achtung, verstörende Details!