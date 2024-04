Rattenfänger warnt: "Sie werden größer, mutiger und dreister!"

Kieran Sampler zusammen mit seinen Hunden nach erfolgreicher Rattenjagd. © Screenshot/Facebook/@Yorkshire Rat Pack

Schaut man auf dem Facebook-Profil des "Yorkshire Rat Pack" vorbei, finden sich haufenweise Videos von Samplers Einsätzen, bei denen er gemeinsam mit mehreren Terriern ganze Areale von Ratten befreit.

Das Vorgehen ist dabei oftmals identisch und gleicht einer Choreografie: Während sich die Ratten in ihren Löchern unter der Erde oder in sämtlichen Ecken auf Bauernhöfen verstecken, bilden die Hunde die Vorhut: Die Vierbeiner umstellen zunächst den Rattenbau und stecken ihre Schnauze tief in die Tunneleingänge, bis die Ratte herausstürmt und davon rennen will.

Zwischendurch helfen Sampler und seine Kollegen mit technischen Mitteln. Mal räuchern sie den Bau aus, mal werden die Viecher mit einer Maschine förmlich rausgesaugt. Meistens aber stürzen sich die Hunde auf die aufgescheuchte Ratten und erledigen sie selbst. Anschließend posieren Mensch und Tier für ein Foto vor den unzähligen erlegten Ratten.

Gegenüber dem britischen Magazin "Mirror" warnte der Rattenfänger nun, dass er bemerke, wie sich seine Beute verändert: "Ratten werden größer, mutiger und dreister. Katzen oder Menschen machen ihnen weniger Sorgen." Mehr Nahrungsmittel im Müll und weniger Kontrolle hätten die Biester laut Sampler ermutigt.