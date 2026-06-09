09.06.2026 11:30 Vierfache Mutter denkt, es ist eine Muskelzerrung, dann folgt die Schock-Diagnose

Eine vierfache Mutter spürt nur ein Zwicken in der Brust. Sie denkt, es ist eine Muskelzerrung, doch die spätere Diagnose bringt traurige Gewissheit.

Von Benjamin Schön

Großbritannien - Eigentlich wollte Samantha Smith (46) nur ein fieses Zwicken in der Brust beim Sport auskurieren. Doch aus der vermeintlichen Muskelzerrung wurde plötzlich bitterer Ernst. Die Diagnose lautet Brustkrebs. Jetzt teilt die tapfere Britin ihren Kampf im Netz.

Samantha gemeinsam mit drei ihrer vier Kinder, für die sie jederzeit da ist. © Bildmontage. TikTok: samantha.smith795 "Ich habe diese Worte niemals aus dem Mund meines Arztes erwartet", gesteht Samantha völlig aufgelöst. Auf ihrem TikTok-Kanal nimmt die vierfache Mutter ihre Follower mit auf die Achterbahn der Gefühle – ungefiltert und unbarmherzig ehrlich. Die Videos zeigen sie sichtlich gezeichnet beim Ausfüllen der MRT-Papiere oder bangend im Krankenhausflur. Großbritannien Familienausflug endet dramatisch: Einjährige vergiftet sich an weit verbreiteter Pflanze Dabei fing alles so harmlos an: Nach einem morgendlichen Workout im März spürte die Mutter plötzlich einen stechenden Schmerz. Ihre erste Vermutung: ein simpler Sportunfall oder ein drückender BH-Bügel.

Trotz der Schock-Diagnose kämpft sich Samantha durch den Alltag