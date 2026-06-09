Vierfache Mutter denkt, es ist eine Muskelzerrung, dann folgt die Schock-Diagnose
Großbritannien - Eigentlich wollte Samantha Smith (46) nur ein fieses Zwicken in der Brust beim Sport auskurieren. Doch aus der vermeintlichen Muskelzerrung wurde plötzlich bitterer Ernst. Die Diagnose lautet Brustkrebs. Jetzt teilt die tapfere Britin ihren Kampf im Netz.
"Ich habe diese Worte niemals aus dem Mund meines Arztes erwartet", gesteht Samantha völlig aufgelöst.
Auf ihrem TikTok-Kanal nimmt die vierfache Mutter ihre Follower mit auf die Achterbahn der Gefühle – ungefiltert und unbarmherzig ehrlich.
Die Videos zeigen sie sichtlich gezeichnet beim Ausfüllen der MRT-Papiere oder bangend im Krankenhausflur.
Dabei fing alles so harmlos an: Nach einem morgendlichen Workout im März spürte die Mutter plötzlich einen stechenden Schmerz. Ihre erste Vermutung: ein simpler Sportunfall oder ein drückender BH-Bügel.
Trotz der Schock-Diagnose kämpft sich Samantha durch den Alltag
Erst als der dumpfe Schmerz nach zehn Tagen immer noch durch die rechte Seite zog, drängte ihr Ehemann auf einen Arztbesuch.
Ein Ultraschall brachte schließlich die Schock-Gewissheit: Zwei Knoten in der Brust, die Gewebeprobe schlug sofort Alarm. Diagnose: Brustkrebs im ersten Stadium!
Während ihr Mann als Soldat im Auslandseinsatz ist, muss Samantha zu Hause für die vier Kinder (9 bis Mitte 20) die Starke spielen: "Ich weigere mich, vor ihnen Traurigkeit zu zeigen. Ich möchte, dass sie sehen, wie ich weitermache und tapfer bin."
Trotz der bevorstehenden Operation und der anstrengenden Strahlentherapie schmeißt Samantha den Alltag weiter wie immer.
Nur ein Gedanke bringt die taffe Britin an ihre Grenzen: "Ich glaube, wenn ich meinen Mann endlich wiedersehe, wird der Moment sein, an dem ich zusammenbreche."
Mit ihren emotionalen Clips will Samantha jetzt vor allem eines: Frauen weltweit wachrütteln, ihre Körper genau zu checken und Warnsignale niemals zu ignorieren.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf, wideonet /TikTok: samantha.smith795