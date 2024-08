Schwere Vorwürfe: Verheirateter TV-Reporter lädt jungen Kollegen aufs Hotelzimmer ein

Huw Edwards (62) hat sich in einem Verfahren wegen des Besitzes von Bildern sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig bekannt. © Aaron Chown/PA Wire/dpa

Der 62-Jährige hatte sich erst diese Woche schuldig bekannt, von einem verurteilten Pädophilen Bilder des sexuellen Missbrauchs von Kindern erhalten zu haben. Insgesamt soll er im Besitz von 37 Bildern gewesen sein, die jüngsten Kinder darauf seien zwischen sieben und neun Jahre alt gewesen, zudem sollen auf den Bildern zum Teil schwere Misshandlungen zu sehen sein.

Gleichzeitig habe er aber auch mit einem jungen Produzenten angebandelt.

Laut The Sun startete der Anfang 20-jährige Produzent gerade seine Fernsehkarriere und folgte Edwards deshalb auf Instagram. Kurze Zeit später erreichten ihn die ersten Nachrichten.

"Es fing ganz nett an. Ich dachte, es wäre gut, mit ihm in Kontakt zu bleiben (...) und hoffte, dass er mir helfen könnte. Aber er wollte sich privat mit mir treffen und versuchte, mich in seine Wohnung zu drängen. Ich fand das etwas seltsam und angesichts seiner Position und des Altersunterschieds sehr unangebracht", so der Produzent.

Er fügte hinzu: "Er lud mich sogar für Prinz Philips Beerdigung in sein Hotelzimmer ein. Ich fand das unglaublich unangemessen und auch gegen die Covid-Regeln, an die ich mich hielt. Ich habe die Einladung abgelehnt - aber er schien einfach zu denken, dass er über allem steht."