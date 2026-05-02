Ultra-seltenes Phänomen: Zwillinge sind eigentlich Halbschwestern

London (England) - Michelle und Lavinia Osbourne teilten den Mutterleib zusammen, wuchsen gemeinsam auf und überstanden eine schwierige Kindheit. Die Zwillingsschwestern hatten ihr Leben lang eine besondere Verbindung. Doch als sie im Erwachsenenalter einen DNA-Test machen ließen, kam die Schocknachricht: Michelle und Lavinia haben unterschiedliche Väter!

Die Schwestern wurden nur wenige Minuten hintereinander geboren, doch haben unterschiedliche Väter. (Symbolfoto) © 123RF/vadlen

Schon früh haben die beiden Frauen aus London gezweifelt, ob der Mann, von dem ihre Mutter immer erzählt hatte, er sei ihr Vater, auch wirklich ihr leiblicher Vater ist. Auf Fotos konnten beide keine Ähnlichkeit zu ihm entdecken.

Erst als sie Jahre später einen DNA-Test machten, fanden sie heraus, wer wirklich ihr Erzeuger war - zwei unterschiedliche Männer.

Niemals hatten Michelle und Lavinia damit gerechnet, dass der Test ihnen enthüllen würde, dass sie Halbschwestern sind. Und das, obwohl sie nur wenige Minuten hintereinander geboren wurden.

Wie BBC berichtet, gibt es weltweit nur 20 bekannte Fälle, in Großbritannien ist es der erste dieser Art.

Die heute 49 Jahre alten Frauen sind durch einen extrem seltenen biologischen Prozess entstanden. Bei diesem muss eine Frau im selben Zyklus mehr als eine Eizelle produzieren, welche anschließend von Spermien unterschiedlicher Männer befruchtet werden.