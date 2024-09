Verging sich an einer wehrlosen Frau: Transgender-Täterin muss in Männerknast

Lexi Secker (35) nahm den Richterspruch unter Tränen entgegen. Für die verurteilte Vergewaltigerin geht es in den Männerknast. © Montage: 123rf/edmond77, Wiltshire Police

Vor mehr als einem Jahr verging sie sich an einer hilflosen Frau. Damals hieß die Täterin noch Alexander, nun fühlt sie sich selbst als Frau.

Bis zuletzt hoffte Lexi Secker (35) noch auf Milde von Richter Jason Taylor. Doch der verurteilte die Vergewaltigerin zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren, abzusitzen in einer Haftanstalt für Männer. Außerdem wird Secker für "unbestimmte" Zeit im Register für Sexualstraftäter bleiben. Das berichtet BBC und The Sun.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass Secker am 23. April 2023 ihr Opfer in ein abgelegenes Waldstück bei Blundson (England) lockte, nur um sie dann zu vergewaltigen. Zuvor erschlich sich Secker das Vertrauen der Frau bei einer Party, gab vor, mit ihr einen "Spaziergang" machen zu wollen, damit sie "ausnüchtern" könne.

Im Prozess machte Secker geltend, dass sie jetzt als Frau lebe und im Männergefängnis von anderen Häftlingen schikaniert werde. Sie leide unter Depressionen und benötige psychologische Hilfe. Überdies sei der Geschlechtsverkehr mit der stark alkoholisierten Geschädigten "einvernehmlich" gewesen und sogar von der Frau "initiiert", behauptete die Angeklagte.

Der Richter sah das etwas anders: "Ich bin mir sicher, dass sie einen Plan ausheckten, wie sie mit ihr alleine sein konnten". Er attestierte der Angeklagten, in der Lage gewesen zu sein, "Urteilsvermögen zu zeigen, rationale Entscheidungen zu treffen und die Folgen Ihrer Handlungen zu verstehen".