Verkäufer stoppt Ostereier-Dieb und wird dafür gefeuert

London (Großbritannien) - Ein 54-jähriger Mitarbeiter des britischen Premium-Supermarktes Waitrose wurde entlassen, nachdem er einen Ladendieb gestoppt hatte, der Lindt-Ostereier stehlen wollte.

Der Ladendieb hatte es auf die Lindt Gold Bunny-Eier abgesehen. (Symbolbild) © Sabrina Rothe/Lindt & Sprüngli GmbH/obs

Wie Guardian berichtet, wurde der langjährige Verkäufer Walker Smith nach 17 Jahren entlassen, nachdem er auf einen Hinweis eines Kunden versucht hatte, einem Ladendieb eine Tüte mit gestohlenen Süßigkeiten wegzunehmen.

Der Dieb zog die Tüte zurück, woraufhin es zu einem Gerangel zwischen den beiden kam. Dabei riss die Tüte, und die Lindt Gold Bunny-Eier, die jeweils 13 Pfund (rund 15 Euro) kosten, fielen zu Boden, wobei eines zerbrach.

Der Ladendieb rannte daraufhin aus dem Laden, und Smith warf ein Stück der zerbrochenen Schokolade "aus Frust" in Richtung einiger Einkaufswagen.

Daraufhin wurde er von seinem Manager ermahnt.

Doch dabei blieb es nicht: Sein Vorgesetzter leitete den Fall weiter, und einen Tag später kam es zu einem Gespräch mit zwei Filialleitern, die ihn wegen des Vorfalls schließlich entließen.