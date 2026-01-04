Mann denkt, er hat eine Grippe, doch die Wahrheit frisst ihn von innen auf

England - Mark Brooks (53) dachte, er hätte lediglich einen verstauchten Ellbogen und dazu noch eine Grippe. In Wahrheit allerdings breitete sich in seinem Körper eine bakterielle Infektion aus, die ihn "auffraß".

Der Brite dachte, er hätte eine Grippe und andere Symptome, doch Ärzte stellten eine bakterielle Entzündung fest. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

Der 53-Jährige aus dem britischen Grimsby ging regelmäßig ins Fitnessstudio und achtete auf seine Gesundheit.

Eines Tages übertrieb er es mit seinem Ehrgeiz und ging trotz starker Halsschmerzen und inmitten einer Fastenkur zum Sport.

"Beim Training habe ich mir den Ellbogen verstaucht, was nicht weiter schlimm war", erzählte Mark dem Portal "Metro". Zusätzlich bekam er noch Fieber und musste sich übergeben.

Die Symptome verschlimmerten sich, doch Mark schob es darauf, dass er nur Pech habe, sowohl Fieber, eine mögliche Lebensmittelvergiftung als auch eine Ellbogenverletzung zu haben.

Als es dann aber immer schlimmer wurde, fuhr er ins Krankenhaus. Dort wurde bei ihm erst etwas anderes diagnostiziert. Nachdem ein riesiger Bluterguss auf seinem Körper erschienen war, handelten die Ärzte sofort, brachten ihn in den OP und entdeckten dort, was Mark wirklich fehlte.

Die Nekrotisierende Fasziitis hatte seine Haut und Muskeln stark angegriffen. Die Bakterien gelangten auch in seinen Blutkreislauf: Nierenversagen!

"Ich lag eine Woche auf der Intensivstation. Man sagte mir, ich hätte Multiorganversagen", erinnerte sich der Brite an den Dezember 2023. "Man konnte zeitweise durch meinen Arm hindurchsehen."