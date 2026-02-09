Wetter-Schock: Blizzard mit stundenlangem Schneefall erwartet

London - Eine heftige Wetterlage steht Großbritannien bevor. Neueste Modelle prognostizieren für Mitte Februar einen Schneesturm, der übers Land hinwegfegen wird.

Der britische Wetterdienst dürfte in Teilen des Landes ab kommenden Montag viel zu tun bekommen. (Archivbild) © Owen Humphreys/PA/dpa

Wie "Mirror" berichtet, müssen sich am kommenden Montag und Dienstag insgesamt 16 Grafschaften auf einen arktischen Blizzard einstellen.

Regional könnten dabei über Stunden bis zu 20 Zentimeter Neuschnee fallen. Besonders betroffen sollen Nord- und Ostengland sowie weite Teile Schottlands sein.

Laut britischem Wetterdienst "Met Office" ist es wahrscheinlich, dass sich kältere Luftmassen für eine gewisse Zeit festsetzen.

Dabei müsse im Straßenverkehr zeitweise auch mit Glatteis gerechnet werden.