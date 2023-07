Wilde Drogenpartys am Strand: "Man sieht Kinder, die Sex haben"

Doch Stewart will sich das Ganze nicht länger gefallen lassen. Er und zwei Polizeibeamte patrouillieren regelmäßig am Strand von Polzeath. Damit hofft der Strandaufseher, den wilden Orgien ein Ende setzen zu können.

"Man sieht Kinder, die Sex haben", so Stewart. Viele der sonst so ruhigen Dörfer und Küstenorte seien inzwischen von feierwütigen jungen Menschen überschwemmt, die achtlos Kondome und Drogenreste am Strand liegenlassen würden.

Anwohnerin Gina Rowe (85) sagte: "Ich gebe den Eltern die Schuld. Wir sehen, wie sie ihre Kinder in ihren Geländewagen absetzen und Kisten mit Alkohol abladen, um sie an den Strand zu bringen. Das geht schon seit Jahren so. Es fängt Anfang Juli an und wird von da an immer schlimmer. Dann sind sie plötzlich alle weg und alles ist wieder normal."

Andy Stewart will derweil mit seiner Taschenlampe und einigen Infrarotkameras schon erste Erfolge erzielt haben. Er habe bereits Hunderte von Teenagern dabei erwischt, wie sie Müll wegwarfen, Alkohol tranken und Drogen konsumierten.

Durch ständige Präsenz und hohe Strafen wolle er die Jugendlichen abschrecken und somit für mehr Ruhe sorgen - auch in den kommenden Jahren.