Kunde geht nach fünf Jahren zum ersten Mal wieder zum Friseur: Was der aus ihm macht, bringt viele zum Staunen

Friseur Thai Nguyen aus Virginia machte seinen Kunden mit einem modernen Haarschnitt zehn Jahre jünger.

Von Anne-Sophie Mielke

Richmond (USA) - Als Thai Nguyens Kunde den Salon betrat, war sofort klar, dass dessen Haare schon lange keinen Friseur mehr gesehen hatten. Seinem Wunsch nach Veränderung kam der Haar-Experte deshalb gern nach - und begeisterte seine Zuschauer im Netz.

Der 40-Jährige war seit rund fünf Jahren nicht mehr beim Friseur. Dementsprechend lang waren auch seine Haare.  © Bildmontage/Screenshot/TikTok/nguyensteadycutting

"Mann, ich war seit Jahren nicht mehr beim Friseur", gibt der 40-Jährige im Beratungsgespräch zu. Im Video auf Thais TikTok-Profil verrät der Kunde auch seinen Grund: Er hasst Haareschneiden.

Rund fünf Jahre lang hatte sich der US-Amerikaner nun erfolgreich vor der Schere gedrückt. Jetzt soll damit aber Schluss sein.

"Die wurden so lang. Die sind immer im Weg", jammert er über seine Mähne, die ihm beinahe bis zur Brust reicht. "Ich freue mich einfach auf eine Veränderung."

Aufs Thais Frage, welchen Haarschnitt sich sein Kunde vorstellt, entgegnet der 40-Jährige, dass er sich unbedingt einen modernen Vokuhila wünscht. Um Missverständnisse zu umgehen, geht der Friseur aus Richmond noch auf die Details ein: "Ich nehme an, du willst alles nach vorn werfen und oben gestuft."

Moderner Vokuhila macht 40-Jährigen deutlich jünger

Friseur Thai Nguyen verpasste dem Mann einen modernen Vokuhila.  © Bildmontage/Screenshot/TikTok/nguyensteadycutting

Nachdem die beiden die Details geklärt haben, setzt Thai Schere und Rasierapparat an und befreit seinen Kunden von einer ordentlichen Menge Haar.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Thai verpasst ihm kürzere Seiten und eine wuschelige, längere Partie am Ober- und Hinterkopf.

Der US-Amerikaner, der extra aus North Carolina gekommen war, sieht nun deutlich jünger und gepflegter aus. Sein priesterhaftes Auftreten ist dank der kürzeren Haare komplett verschwunden und lässt einen stylischen Typ zurück.

Für diesen Look sollten sich die vier Stunden Anfahrt definitiv gelohnt haben!

Auch Thais TikTok-Follower finden die Transformation richtig gut: "Diese Typveränderung ist der Hammer und steht ihm ausgezeichnet", lobt ein Zuschauer.

Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/nguyensteadycutting

