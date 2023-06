Passagiere geraten in Panik: Heftiger Sturm fegt über Kreuzfahrtschiff

Port Carnaveral - Dramatische Szenen an der Meeresküste: Die "Independence of the Seas" wollte am 16. Juni, gegen 16 Uhr (Ortszeit), eigentlich gemütlich von Port Canaveral (Florida, USA) in Richtung der Bahamas starten. Beim Auslaufen wurde der umweltverpestende Ozeanriese jedoch von einem heftigen Unwetter überrascht.