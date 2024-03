"Holi" die Waldfee! In dieser U-Bahn schläft keiner ein

Allerdings scheint in besagter U-Bahn trotz großer schauspielerischer Bemühungen, die die Damen an beziehungsweise unter den Tag legen, keine echte Stimmung aufkommen zu wollen. Einige Passagiere schauen sogar gut sichtbar in die entgegengesetzte Richtung, was die Protagonisten jedoch in keiner Weise zu stören scheint. Für alle anderen war der "Holi-Spot" eine willkommene Abwechslung zur besten Fahrzeit.