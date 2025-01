Horror im Urlaub: Familie in Luxusresort festgehalten, um Skandal zu vertuschen!

Im Luxusresort Royalton Splash Riviera Cancun hat mittlerweile Ermittlungen zu den Vorwürfen eingeleitet und eine interne Untersuchung versprochen. (Symbolbild) © 123rf/alexeybykov

Wie CBC berichtet, wurden Jesslyn Schigol und ihre Familie sowie Allison Field mit ihrem Mann und Kind nicht nur von einer schweren Lebensmittelvergiftung heimgesucht – sie schilderten auch, wie sie an der Abreise gehindert wurden. Es sollte verhindert werden, dass sie schlecht über ihren Aufenthalt im Royalton Splash Riviera Cancun sprechen!

Die erschütternden Ereignisse nahmen ihren Lauf, als Jesslyns Ehemann am Weihnachtsmorgen plötzlich schwer erkrankte. Auch die Familie von Allison Field litt unter massiven Magen-Darm-Problemen nach dem Verzehr von Speisen im Resort.

Als der Zustand von Jesslyns Mann immer dramatischer wurde, bat sie an der Rezeption um Hilfe. Doch was sie erlebte, übertraf alles, was sie sich je hätte vorstellen können.

Das Personal verlangte, dass sie eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben solle, um die medizinische Hilfe des Resort-Arztes in Anspruch nehmen zu können – und das unter der Bedingung, dass sie das Resort nicht zur Verantwortung ziehen oder öffentlich über ihre Erfahrungen sprechen dürfe.

Als Jesslyn sich weigerte, wurde ihr unmissverständlich klargemacht: Ohne Unterschrift gäbe es keinen Arzt. Anstatt sich um die kranken Gäste zu kümmern, schien das Resort eher besorgt, um seinen Ruf zu sein.