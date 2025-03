Horror im Urlaub: Tourist muss eigenen Urin in Gefängniszelle trinken!

Hua Hin (Thailand) - Ein britischer Urlauber (22) musste seinen eigenen Urin trinken, während er unter grausamsten Bedingungen in einer thailändischen Gefängniszelle festgehalten wurde!

In der Zelle war Lewis Green an die Gitterstäbe gefesselt. (Symbolbild) © 123rf/zeferli

Wie Daily Mail berichtet, erlebte Lewis Green, ein britischer Urlauber, einen Albtraum, nachdem seine achtwöchige Soloreise durch Thailand am 24. Januar eine schreckliche Wendung genommen hatte.

Zwei Polizisten verhafteten den jungen Mann, nachdem ihm offenbar eine halluzinogene Droge in sein Getränk gemischt wurde. Doch warum er genau eingesperrt wurde, wusste Lewis nicht, und auch niemand gab ihm Antworten.

In seiner Zelle war er an die Gitterstäbe gefesselt, bekam weder Essen noch Trinken und musste mehrere Tage in diesem Zustand verharren.

Ab und zu wurde der Wasserhahn aufgedreht, sodass er gezwungen war, Wasser vom Boden zu trinken, auf den er auch gleichzeitig pinkeln musste.