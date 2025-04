Krankheitswelle erfasst Kreuzfahrtschiff: Über 200 Passagiere zeigen dieselben Symptome

Southampton (England) - Für die Passagiere eines Kreuzfahrtschiffs sollte die Reise von England über New York City in die Karibik der Urlaub des Jahres werden. Doch Hunderte von ihnen bewegen sich momentan nur noch zwischen Toilette und Bett hin und her.

Die "Queen Mary 2" wird ihren Kurs trotz der vielen Krankheitsfälle wie geplant fortsetzen können. © Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Laut einem Bericht von DailyMail legte die Queen Mary 2 bereits am 8. März von einem Hafen in Southampton ab. Auf die insgesamt 2538 Passagiere und 1232 Crew-Mitglieder wartete eine 31-tägige Reise quer über den Atlantischen Ozean.

Ihr erstes Ziel war die Millionen-Metropole New York City an der Ostküste der USA, bis es dann weiter in den Süden in Richtung Karibik bis nach Barbados ging.

Doch das, was eigentlich nach einer Traumreise klingt, entpuppte sich schnell für viele der Anwesenden als ein Albtraum. So sollen knapp 230 Passagiere und 18 Crew-Mitglieder am Norovirus erkrankt sein und das bereits zehn Tage nach dem Auslaufen aus dem heimischen Hafen.

Laut dem britischen Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) leiden alle Kranken an denselben Symptomen wie Durchfall und Erbrechen.