"Ich habe Daddy umgebracht": Sohn (11) erschießt Vater, Grund macht sprachlos

Weil er wütend gewesen ist, hat ein elf Jahre alter Junge vermutlich seinen Adoptivvater im Schlaf erschossen.

Von Marcus Scholz

Pennsylvania (USA) - Jillian und Douglas Dietz adoptierten ihren Sohn Clayton im Jahr 2018, gaben dem Kleinen ein neues Zuhause. Am vergangenen Dienstag, Claytons elftem Geburtstag, wurde die heile Familienwelt zerstört.

Weil er ins Bett sollte und ihm auch noch seine Konsole weggenommen wurde, machte den Elfjährigen offenbar so wütend, dass er seinen Vater tötete. (Symbolfoto)
Weil er ins Bett sollte und ihm auch noch seine Konsole weggenommen wurde, machte den Elfjährigen offenbar so wütend, dass er seinen Vater tötete. (Symbolfoto)  © 123RF/operationshooting88

Es sind grausame Details, über die Local 21 CBS News und weitere US-Medien berichten.

Papa und Mama Dietz sangen ihrem Liebling kurz nach Mitternacht noch ein Ständchen, gingen anschließend ins Bett. Clayton schien noch nicht müde. Der Elfjährige machte sich auf Erkundungstour durch das Haus der Familie. Sein Ziel: die ihm zuvor weggenommene Nintendo Switch wiederfinden.

Während seiner Suche sei der Junge auf die Schlüssel zum Waffenschrank seines Vaters gestoßen. In der Annahme, dass die Konsole dort versteckt sein könnte, schloss er den Schrank auf. Die Switch fand er nicht, den Revolver von Papa Douglas dagegen schon.

Nur ein paar Stunden später erzählte Clayton der Polizei, dass er "die Waffe aus dem Safe genommen, sie geladen und sich auf die Seite seines Vaters im Bett begeben" habe. Dann drückte der Elfjährige mutmaßlich ab, schoss seinem Vater in den Kopf.

Junge gestand den Mord an seinem Vater in der Küche

Statt seiner Nintendo Switch stieß der Junge auf die Pistole seines Vaters. (Symbolfoto)
Statt seiner Nintendo Switch stieß der Junge auf die Pistole seines Vaters. (Symbolfoto)  © Benedikt Wenck/dpa

Mutter Jillian schilderte, dass sie durch einen lauten Knall geweckt worden sei. Ihr Mann habe nicht reagiert. Auch nicht, als sie ihn angestupst habe. Dann hörte die US-Amerikanerin ein Tropfen, schaltete das Licht an und sah, dass Douglas heftig blutete.

In diesem Moment sei der Elfjährige erneut ins Elternschlafzimmer gekommen. Mutter Jillian erinnerte sich, so etwas wie "Papa ist tot" geschrien zu haben. Darauf habe ihr Sohn kehrtgemacht und sei die Treppe hinuntergerannt.

Ein Polizist gab laut Gerichtsakten zu Protokoll, dass Clayton seiner Mutter den Mord mit den Worten "Ich habe Daddy umgebracht" in der Küche des Hauses gestanden haben soll.

Ermittlern habe der Junge erzählt, zuvor einen schönen Tag mit seinen Eltern verbracht zu haben. Warum Clayton einen großen blauen Fleck über dem linken Auge und eine Schnittwunde an seiner Unterlippe gehabt hatte, ist noch unklar. Am 22. Januar soll der Junge vor Gericht befragt werden.

