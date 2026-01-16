"Ich habe Daddy umgebracht": Sohn (11) erschießt Vater, Grund macht sprachlos

Pennsylvania (USA) - Jillian und Douglas Dietz adoptierten ihren Sohn Clayton im Jahr 2018, gaben dem Kleinen ein neues Zuhause. Am vergangenen Dienstag, Claytons elftem Geburtstag, wurde die heile Familienwelt zerstört.

Weil er ins Bett sollte und ihm auch noch seine Konsole weggenommen wurde, machte den Elfjährigen offenbar so wütend, dass er seinen Vater tötete. (Symbolfoto) © 123RF/operationshooting88

Es sind grausame Details, über die Local 21 CBS News und weitere US-Medien berichten.

Papa und Mama Dietz sangen ihrem Liebling kurz nach Mitternacht noch ein Ständchen, gingen anschließend ins Bett. Clayton schien noch nicht müde. Der Elfjährige machte sich auf Erkundungstour durch das Haus der Familie. Sein Ziel: die ihm zuvor weggenommene Nintendo Switch wiederfinden.

Während seiner Suche sei der Junge auf die Schlüssel zum Waffenschrank seines Vaters gestoßen. In der Annahme, dass die Konsole dort versteckt sein könnte, schloss er den Schrank auf. Die Switch fand er nicht, den Revolver von Papa Douglas dagegen schon.

Nur ein paar Stunden später erzählte Clayton der Polizei, dass er "die Waffe aus dem Safe genommen, sie geladen und sich auf die Seite seines Vaters im Bett begeben" habe. Dann drückte der Elfjährige mutmaßlich ab, schoss seinem Vater in den Kopf.