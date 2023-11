Ihr Sohn wird vom Eishockey ausgeschlossen: OnlyFans-Model hat eine böse Vorahnung

Die Atmosphäre an dem Abend sei hitzig gewesen. So habe es sechs weitere Vorfälle gegeben, bei denen sich Eltern gegenseitig beschimpften, "und doch sind wir die Einzigen, denen der Zutritt zur Eisbahn verwehrt bleibt".

So erzählt die Vierfach-Mutter, dass sie am Rande eines Eishockey-Spiels von ihrem Sohn mit einem anderen Elternteil in einen Streit geriet. Ein Vater, der sie zuvor bereits verspottet haben soll, habe gejubelt, als ihr Sohn sich verletzte.

Die 32-Jährige hat insgesamt vier Kinder und ist stolz auf ihren Beruf und das Geld, was sie damit erwirtschaftet. © Screenshot/Instagram/onlysarablake

Der Geschäftsführer des Ellenton Ice and Sports Complex schrieb der Mutter schließlich eine Mail, in der stand, dass ihr Sohn nicht mehr in der Halle spielen und auch die gesamte Familie das Gebäude nicht mehr betreten dürfe. So sei das Verhalten "inakzeptabel" und werde "nicht toleriert".

Die 32-Jährige allerdings glaubt, dass ihr Job der Grund ist. Sara, die unter anderem auch als Sportkommentatorin für ESPN arbeitet, modelte bereits für den Playboy und verdient ihr Geld mit sexy Fotos bei OnlyFans.

Als sie Camden von der Mail erzählte, dachte ihr Sohn zunächst an einen Scherz. Doch als er realisierte, was das bedeute, fing er zu weinen an.