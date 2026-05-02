02.05.2026 11:35 Polizei erklärt Bruder für tot, doch am nächsten Tag steht er lebendig vor seiner Schwester

Eine Schweizerin bekommt von der Polizei gesagt, ihr Bruder sei tot. Doch am nächsten Tag trifft sie ihn lebend.

Von Linda Drewanz

Schweiz - Von der einen auf die andere Sekunde bricht für eine Schweizerin die Welt zusammen. Ihr wird mitgeteilt, dass ihr Bruder gestorben sei. Doch am darauffolgenden Tag der nächste Schock: Ihr Bruder steht auf einmal lebendig vor ihr.

Auf einer Bahnstrecke wurde eine Leiche gefunden, die fälschlicherweise für jemand anderen gehandelt wurde. (Symbolfoto) © 123rf/maryskovpen Die Frau wurde in der Nacht auf Mittwoch gegen 0.30 Uhr geweckt, als die Polizei vor ihrer Tür stand. Die Beamten teilten ihr mit, dass ihr Bruder bei einem Bahnunfall zwischen Burgdorf und Langenthal (Kanton Bern) ums Leben gekommen sein soll, berichtet das Portal "20 Minuten". Für die Frau natürlich "ein riesiger Schock", wie sie erzählt. Die Polizisten sagten ihr, "sie seien sich zu 95 Prozent sicher – nur die DNA-Analyse stehe noch aus". Bislang habe man ihn nur anhand von Tattoos und Muttermalen abgleichen können. Weil der Tod auf Suizid hinwies, wollte die Hinterbliebene am nächsten Morgen in der Wohnung des Verstorbenen nach einem Abschiedsbrief suchen. Zunächst begegnete sie aber nur seinem Vermieter, der erzählte, der Mann würde gerade Zigaretten kaufen gehen. Dann folgte der Schock. "Vor mir stand mein Bruder auf der Straße – in Fleisch und Blut", so die Frau. Aus aller Welt Handy am Steuer: Frau drei Tage in ihrem Auto eingeklemmt Sie zitterte, konnte kaum mehr stehen. "Ich habe die Welt nicht mehr verstanden und mich vor allem verarscht gefühlt."

Wie konnte es so weit kommen?