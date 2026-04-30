Mit Waffe hingerichtet? Deutsche (†56) stirbt in Paraguay
Von Philipp Znidar
Asunción (Paraguay) - Eine deutsche Frau ist in Paraguay Medienberichten zufolge vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das Auswärtige Amt bestätigte den Todesfall, machte jedoch weder Angaben zur Identität der Frau noch zu den Umständen und verwies auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte.
Paraguayische Medien wie ABC Color berichteten bereits am Sonntag, die 56-Jährige sei in ihrem Haus im Ort Planchada im Departamento Guairá erschossen aufgefunden worden.
Ermittler gingen demnach von einem mutmaßlichen Raubüberfall aus: Das Haus sei durchwühlt gewesen, ihr Fahrzeug später ausgebrannt in der Nähe entdeckt worden.
Die Polizei bestätigte den Fund der Frau in ihrem Haus und sprach von einer tödlichen Kopfverletzung, die vermutlich durch eine Schusswaffe verursacht worden sei.
Medien zufolge könnte die Frau zuvor unter einem Vorwand aus dem Haus gelockt worden sein. Als sie zurückkehrte, habe sie mutmaßliche Täter überrascht, die daraufhin auf sie geschossen hätten.
Die Fuldaer Zeitung berichtet unter Berufung auf die Tochter, dass die Frau früher in Hessen gelebt habe und vor einigen Jahren nach Paraguay ausgewandert sei. "Ich kann noch nicht glauben, dass sie tot ist", zitierte die Zeitung die Tochter. "Ich fühle mich innerlich leer."
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Policía Nacional del Paraguay