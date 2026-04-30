Mit Waffe hingerichtet? Deutsche (†56) stirbt in Paraguay

Asunción (Paraguay) - Eine deutsche Frau ist in Paraguay Medienberichten zufolge vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das Auswärtige Amt bestätigte den Todesfall, machte jedoch weder Angaben zur Identität der Frau noch zu den Umständen und verwies auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte.

Die Polizei meldete den Vorfall unter anderem auf Facebook. © Facebook/Screenshot/Policía Nacional del Paraguay

Paraguayische Medien wie ABC Color berichteten bereits am Sonntag, die 56-Jährige sei in ihrem Haus im Ort Planchada im Departamento Guairá erschossen aufgefunden worden.

Ermittler gingen demnach von einem mutmaßlichen Raubüberfall aus: Das Haus sei durchwühlt gewesen, ihr Fahrzeug später ausgebrannt in der Nähe entdeckt worden.

Die Polizei bestätigte den Fund der Frau in ihrem Haus und sprach von einer tödlichen Kopfverletzung, die vermutlich durch eine Schusswaffe verursacht worden sei.

Medien zufolge könnte die Frau zuvor unter einem Vorwand aus dem Haus gelockt worden sein. Als sie zurückkehrte, habe sie mutmaßliche Täter überrascht, die daraufhin auf sie geschossen hätten.