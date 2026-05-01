Nach Lufthansa-Flug verschwunden: Verschluderte Oscar-Trophäe wieder aufgetaucht!

New York/Frankfurt - Der Oscar ist ein Preis, den man vermutlich nur einmal im Leben gewinnen wird. Klar, dass man diesen dann nicht gern aus der Hand gibt. Regisseur Pavel Talankin (35) ging es ähnlich, wollte ihn bei seinem Flug nach Frankfurt bei sich wissen. Doch in Deutschland angekommen, ist die Trophäe verschwunden. Schuld soll die Lufthansa sein.

Mitte März hielten Pavel Talankin (35, r.) und David Borenstein (m.) noch glücklich ihre Oscars für den Dokumentarfilm "Mr. Nobody Against Putin" in den Händen. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Mitte März reckte Pavel Talankin seinen Oscar noch stolz in die Luft. Für seinen Dokumentarfilm "Mr. Nobody Against Putin" wurde der Regisseur mit dem Academy-Award ausgezeichnet. Wie sein Co-Director David Borenstein in einem Instagram-Post schreibt, sollte es am 29. April mit der Trophäe im Handgepäck zurück nach Europa gehen.

Aufnahmen zeigen Talankin vor dem Rückflug stolz in die Kamera grinsen, während sein Oscar in einem Mini-Netz an seiner Schulter baumelt. Mit Lufthansa sollte es vom New Yorker Flughafen JFK zurück nach Frankfurt gehen.

Doch am JFK gestaltete sich die Sicherheitskontrolle schwierig. Wie es in dem Beitrag weiter heißt, erklärte ein Mitarbeiter der Transportation Security Administration, dass die goldene Trophäe als Waffe benutzt werden könne und daher nicht im Handgepäck mit an Bord des Flugzeugs genommen werden dürfe.

Da Talankin keine separate Tasche dabei hatte, verstaute er den Oscar in einer Pappbox, die man ihm zur Verfügung stellte. Der Karton landete schließlich im Frachtraum. In Frankfurt angekommen, war die Trophäe allerdings verschwunden.