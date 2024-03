Affe greift kleinen Junge an, hetzt ihn über Straße und verletzt ihn schwer - niemand hilft

Gangoh (Indien) - Erschütternde Szenen auf einem indischen Basar. Bei einem Affenangriff in der indischen Stadt Gangoh wurde ein kleiner Junge schwer verletzt. Obwohl Dutzende Menschen den Angriff aus nächster Nähe beobachteten, griff niemand ein.

Was dann folgt, ist nur schwer zu ertragen. Immer wieder kratzt und beißt der Primat den Jungen, hetzt sein Opfer über den Basar.

Es waren schlimme Szenen, die sich da am Montag auf dem Basar der nordindischen Stadt Gangoh abspielten, berichtet das Portal " Republic ".

Aggressive Affen können ohne Vorwarnung angreifen. (Symbolbild) © 123RF/zaschnaus

Wie "Republic" weiter berichtet, soll der Problem-Affe schon seit Tagen in der knapp 60.000 Einwohner zählenden Stadt in Nordindien sein Unwesen getrieben haben. Immer wieder kam es zu Übergriffe auf Menschen, berichteten empörte Anwohner. Doch die Behörden schauten bislang weg.

Schließlich ist es keine Seltenheit, dass es zu derartig schrecklichen Zwischenfällen mit Affen in Indien kommt. So sorgte ein Fall vom vergangenen November für reichlich Beklemmen, als eine Affen-Horde über einen Zehnjährigen herfiel und dem Kind den Darm herausriss. Nur einen Monat zuvor wurde ein junger Lehrer von aggressiven Affen zu Tode gehetzt. Doch der wohl schlimmste Affe trieb lange Zeit in Nepal sein Unwesen: Das Tier soll mehr als 4000 Menschen gebissen haben.

Wie es nach dem jüngsten Angriff weitergeht, ist unklar. Viele Anwohner wünschen sich, dass ein Team der Wildtierbehörde sich um den Problem-Affen kümmert.