"Darm herausgerissen": Zehnjähriger stirbt nach brutaler Affen-Attacke!

Gujarat (Indien) - Am vergangenen Montag kam es im Staat Gujarat im Westen Indiens zu einem grausigen Vorfall: Ein zehnjähriger Junge wurde beim Spielen mit Freunden von Affen attackiert und verlor durch den brutalen Angriff der Tiere sein Leben.

"Bei dem Angriff wurde ihm der Darm herausgerissen. Er eilte zu seinem Haus und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte ihn bei seiner Ankunft für tot erklärten. Dies ist der dritte Affenangriff im Dorf innerhalb einer Woche", sagte ein Polizeisprecher.

Die Tiere rissen dem Zehnjährigen laut Polizeibericht die Gedärme aus dem Körper. Der Junge schaffte es noch, nach Hause zu eilen und um Hilfe zu bitten. Thakor wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, jedoch kurz nach der Ankunft für tot erklärt.

Laut dem Newsportal Press Trust of India lebte Dipak Thakor im Dorf Salki, nordöstlich der Stadt Ahmedabad.

Immer wieder kommt es in Indien zu Vorfällen, bei denen Affen Menschen attackieren. Bei dem Angriff am vergangenen Montag, traf es tragischerweise ein kleines Kind, das mit Freunden in der Nähe eines Tempels spielte.

Das Dorf Salki hat bereits mit dem Einfangen der aggressiven Tiere begonnen. (Symbolfoto) © 123RF/sergeiko

Es ist unklar, ob die Kinder die Affen beim Spielen provozierten oder die Tiere aus einem anderen Grund angriffen.

Laut dem Newsportal Insider war es bereits der dritte Angriff binnen einer Woche, den Affen verursachten. Forstbeamter Vishal Chaudhary erklärte, das Dorf Salki habe eine groß angelegte Einfang-Aktion in die Wege geleitet.

"Es gibt eine große Truppe Affen im Dorf, darunter vier Erwachsene, die in der letzten Woche an Angriffen beteiligt waren. Zwei von ihnen wurden gerettet. Es wird versucht, einen weiteren einzusperren", so der Forstmitarbeiter. Ob die Tiere anschließend untersucht oder gar getötet werden sollen, ist unklar.

Angriffe von Affen häufen sich in Indien in. Erst vergangenen Monat stürzte ein Lehrer im Zuge einer Attacke der Tiere, die nicht von ihm ablassen wollten, von einem Dach in den Tod.

Kinder sind nicht selten Betroffene der Attacken: Im April starb eine Fünfjährige, die überall am ganzen Körper gebissen wurde.