Bei der Toiletten-Pause: Tiger geht auf Feldarbeiter los und verletzt ihn schwer

Nach dem Tigerangriff brach Panik aus. © Montage: X/Bharat Samachar

Es waren dramatische Szenen, die sich am Montag auf einem Feld nahe der nordindischen Stadt Pilibhit abspielten.



Wie "Lokmat Times" berichtet, ging ein Feldarbeiter für eine Toilettenpause ins Gebüsch. Dann passierte es: Plötzlich stürzte ein ausgewachsener Bengal-Tiger aus dem Unterholz, zerfetzte den Mann mit seinen Pranken, verletzte ihn schwer.

Erst als andere Feldarbeiter ihrem Kollegen zu Hilfe eilten, ließ die Bestie von dem Mann ab. Die Großkatze konnte zunächst entkommen und später an einem Waldstück bei einem Damm gestellt werden.

Was dann geschah, zeigt ein Video, das am Montag in den sozialen Medien geteilt wurde. Es ist zu sehen, wie sich mehrere Männer um die Unglücksstelle versammeln. Als der Tiger plötzlich erneut aus dem Gebüsch springt, bricht sofort Panik aus. Schreie sind zu hören, verzweifelte Menschen rennen um ihr Leben, einige stürzen zu Boden.

Doch der Tiger kann abermals entkommen und lauert wohl noch immer in den Wäldern um Pilibhit.